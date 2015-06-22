كوبا في الجول - ألفيش: خطأ نيمار كلف البرازيل الكثير

عاتب دانيل ألفيش الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل زميله في الفريق نيمار بعد إيقاف الأخير 4 مباريات في كوبا أمريكا.

نيمار لن يلعب أي مباراة أخرى في كوبا أمريكا حتى لو بلغت البرازيل للنهائي، الأمر الذي لم يعد سهلا في غياب أهم لاعبي السليساو.

وقال دانيل ألفيش: "لقد قلت لنيمار أنت أخطأت. اسكت وظل هادئا وتعلم من أخطائك حتى لا تكررها مستقبلا".

وتابع "خطأ نيمار سيكلف البرازيل الكثير لأننا الآن فقدنا لاعبا يصنع الفارق".

ثم استدرك "لكن العقوبة كانت قاسية للغاية. لو كان لاعبا أخر في مكان نيمار لما قاموا بإيقافه لأربع مباريات".

وكان نيمار قد خرج مطرودا في مباراة البرازيل وكولومبيا ثم تحدث مع الحكم بشكل غير لائق بحسب تقرير الأخير عن اللقاء.