انتقالات - المحمدي لـ في الجول: وصلتني عروض من داخل وخارج إنجلترا .. ولكن

اعترف أحمد المحمدي الظهير الأيمن لهال سيتي بتلقيه عروضا من عدة أندية داخل وخارج إنجلترا للانتقال إليهم بعد هبوط فريقه لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وقال المحمدي لـFilGoal.com يوم الأثنين: "بالفعل .. وصلني العديد من العروض من فرق داخل وخارج إنجلترا".

ورفض المحمدي الإفصاح عن هوية الأندية التي ترغب في ضمه.

واضاف "الآن أنا في إجازة وسأدرس العروض التي وصلتني بعد عودتي للتدريبات في بداية فترة الإعداد مع هال سيتي".

وتابع "مازلت مرتبط بعقد مع هال سيتي. لكني أفضل الاستمرار في دوري الدرجة الأولى".

وبات المحمدي أكثر اللاعبين العرب مشاركة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ مع فريقه هال سيتي إذ خاض 132 مباراة سجل فيها خمسة أهداف وصنع 11 هدفا.