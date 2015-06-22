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الخميس المقبل .. دينا الوديدى تغنى بإحتفالية «عيد الموسيقى» فى حديقة الأزهر

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الخميس المقبل .. دينا الوديدى تغنى بإحتفالية «عيد الموسيقى» فى حديقة الأزهر الخميس المقبل .. دينا الوديدى تغنى بإحتفالية «عيد الموسيقى» فى حديقة الأزهر

تحيى المطربة دينا الوديدى الإحتفالية التى ينظمها المعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق “عيد الموسيقى”،وذلك فى التاسعه مساء الخميس25يونيو بحديقة الأزهر.
> دينا الوديدي تغنى بالحفل بمشاركة الفرقة الفرنسية «فرانسوا وجبال الأطلس»، التي تقوم بجولة فنية في الشرق الأوسط،كما تشارك بالإحتفالية فرق “مزاج”،”جروفكاشن”،و الحضرة للإنشاد الصوفي، والتي تقدم أولى عروضها منذ تأسيسها.
> كما يضم الحفل عرضا موسيقيا ثلاثيا لطلاب المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار» وكورال المعهد الفرنسي للآثار الشرقية وفرقة حسب الله.

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