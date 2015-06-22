محلب يكلف الشناوي رئيسا لقناة النيل للاخبار و زغلول رئيسا لقطاع الامن

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قراراً بنقل على طاهر مبارك رئيس الإدارة المركزية لقناة الاخبار ” قناة النيل للاخبار ” بالدرجة العالية بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بقطاع الأخبار الى وظيفة مستشار ” ب ” بالدرجة العالية بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بقطاع الأخبار ، و تكليف عمرو محمد جلال الشناوى مدير عام المذيعين و مقدمى البرامج بدرجة مدير عام للقيام بمهام رئيس الإدارة المركزية لقناة الأخبار ” قناة النيل للاخبار ” بالدرجة العالية بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بقطاع الأخبار .

كما أصدر محلب، قراراً بنقل محسن أحمد يحيي الشهاوى عضو مجلس الأمناء المنتدب رئيس قطاع الأمن بالدرجة الممتازه بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا باتحاد الإذاعة و التليفزيون الى وظيفة مستشار ” أ ” بالدرجة الممتازة بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بالاتحاد ، و تكليف محمد عبد الجواد زغلول نائب رئيس قطاع الأمن للقيام بمهام عضو مجلس الأمناء المنتدب رئيس قطاع الأمن بالدرجة الممتازه بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا باتحاد الإذاعة و التليفزيون .