مصر للطيران: نقل 81 ألف معتمر خلال شهر رمضان للأراضى المقدسة

صرح الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تقوم خلال شهر رمضان المبارك بنقل حوالى 81 ألف راكب إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة فى الشهر المبارك، لافتا إلى أن مرحلة الذهاب تتضمن نقل 57 ألف راكب إلى جدة و24 ألف راكب إلى المدينة المنورة بزيادة قدرها 30% عن الأعداد التى تم نقلها فى الموسم الماضى والتى بلغت 61 ألف راكب.

وأشار الحفنى إلى أن هذه الزيادة والتى تم التخطيط لنقلها فى أعداد المعتمرين على الجسر الجوى الذى تنظمه الشركة تأتى فى إطار الاستعداد مسبقا لمواجهة زيادة أعداد المعتمرين، إلا أنه أشار إلى أن مشكلة نقص التأشيرات التى تواجهها شركات السياحة قد تؤدى إلى أن تقوم الشركة، بنقل نفس الأعداد التى كانت فى الموسم الماضى.

وأضاف أنه تم تكثيف مجموعات العمل من الحجز والمحطة والعلاقات العامة والخدمات الأرضية والصيانة لاستيعاب الحركة الكبيرة والمتزايدة فى المطارات المصرية والسعودية خلال هذا الموسم، حيث تقلع رحلات العمرة من مطارات القاهرة والإسكندرية والأقصر إلى جدة والمدينة المنورة.

وأضاف أنه تمكنت الشركة منذ بداية موسم العمرة فى 8 ديسمبر 2014 وحتى نهاية شهر مايو 2015 من نقل 495 ألف راكب وذلك بواقع422 ألف راكب من القاهرة، و62 ألف راكب من مطار برج العرب بالإسكندرية، و11 ألف راكب من مطار الأقصر الدولى بزيادة قدرها 20% لنفس الفترة من العام الماضى.

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