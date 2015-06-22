أخبار عاجلة

قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد البرادعى مستشهداً بكلمات بابا الفاتيكان: النفاق هو عملة اليوم

Google+ Print
محمد البرادعى مستشهداً بكلمات بابا الفاتيكان: النفاق هو عملة اليوم محمد البرادعى مستشهداً بكلمات بابا الفاتيكان: النفاق هو عملة اليوم
استشهد الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بكلمات البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن صناعة الأسلحة والتى وجه فيها اتهام شديد اللهجة لتجار الأسلحة والقائمين على صناعتها واصفاً اياهم بـ"المنافقين".

وقال البرادعى فى تغريدة له باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ما يتم إنفاقه على المساعدات الإنسانية لا يصل لواحد بالمائة من ما يتم إنفاقه على الجيوش والأسلحة.. النفاق هو عملة اليوم".
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365