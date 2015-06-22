محمد البرادعى مستشهداً بكلمات بابا الفاتيكان: النفاق هو عملة اليوم

استشهد الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بكلمات البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن صناعة الأسلحة والتى وجه فيها اتهام شديد اللهجة لتجار الأسلحة والقائمين على صناعتها واصفاً اياهم بـ"المنافقين".

وقال البرادعى فى تغريدة له باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ما يتم إنفاقه على المساعدات الإنسانية لا يصل لواحد بالمائة من ما يتم إنفاقه على الجيوش والأسلحة.. النفاق هو عملة اليوم".

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