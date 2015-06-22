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ابتعد عن اللحوم المصنعة خلال السحور والإفطار لتجنب أمراض القلب والسرطان

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ابتعد عن اللحوم المصنعة خلال السحور والإفطار لتجنب أمراض القلب والسرطان ابتعد عن اللحوم المصنعة خلال السحور والإفطار لتجنب أمراض القلب والسرطان
تحل اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس والبرجر والبسطرمة والسجق ضيفًا على موائد الكثير من الصائمين خلال وجبتى السحور والإفطار فى شهر رمضان الكريم، ورغم أن هذه الأطعمة قد تتمتع بمذاق محبب إلا أن تناولها بشكل منتظم يرفع فرص الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.

وكشفت دراسة سويسرية نُشرت فى عام 2013 بالمجلة الطبية الشهيرة"BMC Medicine" ، أن تناول اللحوم المصنعة بأشكالها المختلفة يرفع نظريًا خطر حدوث الوفاة المبكرة، كما أنه قد يعرض الإنسان على المدى البعيد لمشاكل صحية خطيرة أبرزها: أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض السرطان، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا للغاية.

وتابعت الدراسة التى شملت أكثر من 500 ألف شخص أن زيادة الإقبال على تناول اللحوم المصنعة غالبًا ما يجعل الإنسان يمارس عادات غذائية خاطئة، حيث يتناولون كميات قليلة من الفواكه والخضراوات الطازجة، كما أنهم قد يكونون من المدخنين، وهو ما قد يفسر تمتع الأشخاص النباتيين بصحة أفضل عمومًا، حيث يتناولون كميات أقل من المشبعة، وغالبًا لا يدخنون ويمارسون الأنشطة الرياضية بكثافة.

وأضافت الدراسة أن الحد من أكل هذه الأطعمة وتناول أقل من 20 جرامًا من اللحوم المصنعة فى اليوم قد يحد من معدل الوفيات المبكرة بنسبة تصل إلى 3% سنويًا، وهو ما يُعد أمرًا مثيرًا للغاية، ويوصى بضرورة اتباع حمية غذائية صحية والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والمكسرات والأسماك والحبوب.

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مصر 365

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