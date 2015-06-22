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بالصور.. جولة تفقدية لمحافظ قنا فى مدينتى قوص وقفط

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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مدينتى قوص وقفط للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية بمستشفى قوص المركزى ومتابعة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الخدمية.

وخلال زيارته أوضح الهجان أن مستشفى قوص دخلت ضمن خطة التطوير، التى تشرف عليها وزارة الصحة خلال العام المالى 2015/2016، وذلك فى إطار سعى لتحسين مستوى الخدمة الطبية للمواطنين.

وأصدر الهجان تعليماته للمسئولين عن إدارة المستشفى بضرورة نقل المعدات والأجهزة غير المستعملة إلى المخازن حفاظا على المنظر العام للمستشفى، كما شدد على الاهتمام بالنظافة فى كل أقسام المستشفى.

وتفقد الانشاءات الأولية المنفذه بكوبرى قوص العلوى الذى يمر أعلى مزلقان السكة الحديد وطالب المسئولين بمجلس مدينة قوص بتذليل كل العقبات التى تعوق تقدم سير العمل فى إنشاء الكوبرى.

وفى "قفط"، تفقد محافظ قنا منفذ بيع السلع الغذائية الملحق بمبنى الوحدة المحلية لمجلس المدينة وأمر بتوفير كل السلع، التى يحتاجها المواطن لاسيما السلع التى يكثر استخدامها خلال شهر رمضان المبارك.

الهجان يتفقد اعمال الكوبرى -اليوم السابع -6 -2015
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الهجان يتفقد اعمال الكوبرى

الهجان يعطى تعليماته لانهاء مشروع الكوبرى -اليوم السابع -6 -2015
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الهجان يعطى تعليماته لانهاء مشروع الكوبرى

الهجان يتفقد مستشفى قوص العام -اليوم السابع -6 -2015
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الهجان يتفقد مستشفى قوص العام

الهجان يسأل المرضى عن الخدمة الطبية بالمستشفى -اليوم السابع -6 -2015
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الهجان يسأل المرضى عن الخدمة الطبية بالمستشفى

الهجان يعطى تعليماته بتحسين مستوى الخدمة المقدمة بالمستشفى -اليوم السابع -6 -2015
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الهجان يعطى تعليماته بتحسين مستوى الخدمة المقدمة بالمستشفى


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مصر 365

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