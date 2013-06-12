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علاء عبدالعزيز: الثقافة للجميع وليست ملكا لفصيل واحد

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علاء عبدالعزيز: الثقافة للجميع وليست ملكا لفصيل واحد علاء عبدالعزيز: الثقافة للجميع وليست ملكا لفصيل واحد

كتب : أ ش أ منذ 34 دقيقة

التقي الدكتور علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة مساء اليوم، وفدًا ضم عددًا من المبدعين والفنانين؛ لبحث سبل دعم مستقبل الثقافة ومواجهة محاولات عرقلة أي خطوة لوقف أي إهمال.

وناقش اللقاء أهمية دعم الثقافة وعدم إهمال الأدباء في كل محافظات وبحث مواجهة الشائعات التي تسيء لسمعة الثقافة المصرية.

وأكد عبدالعزيز، خلال اللقاء، أن الثقافة للجميع وليست ملكا لفصيل واحد، مشددًا على أنه لا يوجد تقسيم لديه بخصوص أدباء مصر والإسكندرية أو أدباء الأقاليم بل هناك مفهوم واحد هو أدباء مصر دون تفرقة فالجميع لابد أن يحصل على حقوقه.

وشدد الوزير علي أن الإبداع لابد أن يصل إلى كل مكان بمصر، مرحبا بمطلب عقد مؤتمر لشباب المثقفين والشعراء والمبدعين ، مشيرا إلى أنه بصدد إصدار مجلة دورية للفن التشكيليي.

ضم الوفد أمين الديب "شيخ الزجالين المصريين"، والشاعر ياسر أنور "عضو اتحاد كتاب مصر"، والفنانة التشكيلية الدكتورة نجلاء فتحي، والمنجي سرحان المشرف علي الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية بهيئة الكتاب، ومحيي عبدالحي المشرف علي المشروعات الثقافية بهيئة الكتاب، وعادل محمد محمود رئيس قسم السلوفان بالمطابع، ونادي عياط موظف بقطاع الفنون التشكيلية، وآية الله علاء المتحدثة الاعلامية لحركة مبدعون من أجل الثورة، ومحمود القاعود المنسق العام لجبهة الإبداع المستقلة .

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