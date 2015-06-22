انتقالات في الجول - رسميا .. بني ياس يعرض 1.8 مليون دولار على الأهلي لضم وليد سليمان

أرسل نادي بني ياس الإماراتي خطابا رسميا إلى النادي الأهلي يطلب فيه شراء عقد وليد سليمان جناح الأهلي مقابل 1.8 مليون دولار أمريكي.

وحصل FilGoal.com على صورة من الخطاب المراسل والذي جاء مفاده بتفويض وكيل اللاعب محمد فاروق وأيضا تفاصيل العرض المالي.

ويشمل العرض دفع 1.8 مليون دولار على ثلاث دفعات بداية من تاريخ الموافقة على العرض.

وطلب بني ياس من إدارة الأهلي إخطار محمد فاروق وكيل اللاعب في حالة الموافقة ليتم إرسال وفد رسمي من النادي الإماراتي لإنهاء الصفقة وتوقيع العقود.

وكان بني ياس قد استعار محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومحمد زيدان لاعب المنتخب المصري الأسبق في وقت سابق.

ولعب وليد سليمان مع الأهلي 69 مباراة سجل فيها 18 هدفا وصنع 12 هدفا في بطولات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقي.