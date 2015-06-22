شوربة الفريك على الفطار تبطن الأمعاء وتسهل الهضم

شوربة الفريك أحد أهم "الشوربات" المنسية، أو على الأغلب والشائع أننا نطهو الفريك بطرق تقليدية غير صحية، تضاعف من أضراره وتقلص فوائده وعناصره.>وعن شوربة الفريك تتحدث الدكتورة سمر جميل، أخصائية التغذية العلاجية، والتى أكدت على مدى أهميتها وفوائدها وطهيها بهذه الطريقة يضمن الحصول على فوائدها وامتصاص الأمعاء والجسم لها بكامل عناصرها.

وتابعت "سمر" أن الفريك المسلوق أو شوربة الفريك والتى يتم طهوها بإضافة الفريك إلى المياه وغليها مع البصل والكوسة، شوربة مثالية للإفطار، تساعد على تبطين المعدة لاستقبال الطعام الدسم، وتسهل من عملية الهضم والتمثيل الغذائى لعناصرها، كما أنها تمد بالطاقة ولا تسبب انتفاخ، و مفيدة لمتبعى الأنظمة الغذائية خلال رمضان، واللذين يخضعون لأنظمة قاسية رغبة فى إنقاص أوزانهم.

وحذرت أخصائية التغذية من طهى الفريك بطريقة غير صحية، كإضافة الصلصة إليه، أو تسبيكه، أو تشويحه فى الزبد، فكلها طرق غير صحية وضارة بالصحة وتزيد من نسب الكوليسترول فى الدم وتساعد على سوء الهضم.

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