لتجنب التلبك المعوى وخلل السكر أوعى تبدأ فطارك بالحلويات

الطعام الذى تبدأ به إفطارك هو الطعام الذى يتحكم فى حالتك الصحية والمعوية لباقى اليوم، وهناك من يفضل بدء إفطاره بكوب من العصير المسكر، أو تناول قطعة من الحلويات كالقطايف وما شابه، ولعل هذه العادة من أخطر العادات الصحية التى يمكن أن تضر بصحة الصائم.

يحذر الدكتور محمد المنيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، من بدء وجبة الإفطار بتناول أى نوع من الحلويات الرمضانية المعروفة، كقطعة من الكنافة، أو القطايف أو الحلويات الشرقية بأنواعها، مؤكدًا أن البداية المثالية للإفطار تتمثل فى رشفة من المياه وتليها الشوربة الدافئة، وتناول السلطات، مشيرًا إلى أن الحلويات ضارة بالجسم بشكل عام، وبالمعدة بشكل خاص.

وتابع منيسى معددًا أضرار الإفطار بتناول الحلويات، موضحًا أنها تصبح سببًا فى الإصابة بالتلبك المعوى ومفاجأة المعدة والبنكرياس، كما أن السكريات غير المفيدة بداخلها تساعد على خلل سريع فى نسبة السكر فى الدم خاصة لمرضى السكر، إضافة إلى صعوبة هضم الطعام الذى يتناوله الشخص بعدها، كما يشعر بالشبع سريعا ويعانى سوء تغذية لانعدام قدرته على تناول العناصر التى يحتاجها جسمه، فضلاً عن أن السكريات سبب فى السمنة لا شك، وتناولها لابد وأن يسبقه كوبان على الأقل من المياه النقية.