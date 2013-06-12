جامعة الأزهر: قلق بالغ بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي

كتب : أ ش أ منذ 28 دقيقة

أكد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور أسامة العبد، قلقه البالغ لمشكلة بناء سد النهضة الإثيوبي، وما يترتب على تنفيذه من أضرار على دول المصب، وهو ما لا يمكن قبوله من شعوب دول المنبع، ولا تقر الأديان السماوية الضرر لإنسان مهما كان دينه وانتماؤه وأشار بيان للجامعة اليوم، إلى عمق العلاقات التاريخية مع الشعب الإثيوبى، حيث أحسن النجاشي وقادة أجدادنا الأوائل من المسلمين، بل إن العلاقات التاريخية بين الشعبين تمتد أبعد من ذلك بين الكنيستين المصرية والإثيوبية وكل ذلك يجعلنا نثق بأن الشعب الإثيوبي لن يقبل بأي ضرر للشعب المصري.

ودعا البيان، الشعب بجميع أطيافه وتوجهاته وانتماءاته أن يقفوا صفا واحدا للدفاع عن قضيتهم والذود عن حياتهم بالحكمة السديدة والخطوات الرشيدة فالماء هو الحياة.