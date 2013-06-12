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"عبد اللهيان": إيران تفتح ذراعيها لمصر وعلى استعداد لتقديم أي مساعدات إليها

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"عبد اللهيان": إيران تفتح ذراعيها لمصر وعلى استعداد لتقديم أي مساعدات إليها "عبد اللهيان": إيران تفتح ذراعيها لمصر وعلى استعداد لتقديم أي مساعدات إليها

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

أكد حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم، أن بلاده تفتح ذراعيها وعلى استعداد لتقديم أية مساعدات إلى ما بعد مبارك.

وذكرت برس تي في الإيرانية مساء اليوم، أن عبد اللهيان أعلن ذلك خلال استقباله اليوم، في طهران لوفد من الإعلاميين المصريين.. مشيرا إلى مكانة مصر في العالمين العربي والإسلامي.

وتابع عبد اللهيان يقول: "أن إيران ترحب بالعلاقات مع مصر، وترغب في رفعها إلى مستوى السفراء".

وحول موقف طهران من الأحداث الراهنة في سوريا، قال عبد اللهيان إن هناك اختلافا في مواقف مصر وإيران إزاء الأزمة السورية.. ومع ذلك فهناك نقاط اتفاق بين الدولتين تتمثل في رفض التدخل الأجنبي وضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف في سوريا".

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