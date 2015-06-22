استئناف قطارٍ رحلته بعد توقفه لمدة ساعة بسوهاج‎

استأنف القطار رقم 832 “القاهرة-أسوان”، رحلته بعد توقفه بمحطة سكة حديد البلينا بسوهاج لمدة ساعة و 45 دقيقة، وذلك بسبب مشاداة كلامية بين سائق القطار وملاحظ بلوك ​البلينا .​

وكان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة البلينا، يُفيد بورود بلاغ من ناظر محطة سكة حديد البلينا، بتوقف القطار رقم 832 “القاهرة-أسوان”، وذلك بسبب حدوث مشاداةٍ كلامية بينه وبين مُلاحظ بلوك المحطة، واعتراض السائق على أوامر التشغيل ورفض استكمال رحلة القطار، مما أدى إلى تعطيل الخط الطالع.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وقسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، إلى محطة السكة الحديد.

وبالفحص تبين حدوث مشاداةٍ كلامية، بين كلاً من: طرف أول “ممدوح صفوت شاكر” 45 سنة- سائق القطار، المُشار إليه، ويقيم دائرة مركز طهطا، طرف ثان “صفوت ناجي لمعي” 30 سنة- ملاحظ بلوك البلينا، ويقيم دائرة قسم طهطا، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

وقام المختصون بهيئة السكة الحديد، بتدبير سائق بديل للقطار، واستأنف رحلته، متجاوزاً لمدة ساعة و45 دقيقة، ولم ينتج عن ذلك تأخير بحركة سير باقي القطارات.

وبسؤال المذكورين تبادلا الإتهامات فيما بينهما، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة،

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3587 إداري المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة تصالح الطرفان، وقررت صرفهما من سراياها.