' رئيس ريال مدريد لا يحب الأرجنتينيين '

والد جونزالو إيجوايين مهاجم نابولي يؤمن بأن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لا يحب الأرجنتيين على حد قوله.

إيجوايين انضم إلى ريال مدريد من ريفير بلات في منتصف موسم 2006-2007 الذي كان فيه فابيو كابيللو على رأس الإدارة الفنية للميرنجي.

بعد ست سنوات رحل إيجوايين إلى نابولي مقابل 40 مليون يورو.

وقال والد إيجوايين لجريدة Z: "بيريز لا يحب الأرجنتيين، هذا يفسر لك الكثير".

وأوضح "فرناندو ريدوندو واستيبان كامبياسو وفرناندو جاجو وإيجوايين وأنخل دي ماريا. ريال مدريد باع هؤلاء!".

وتابع "دوما ما يهاجم بيريز ضحيته من دون حتى أن يظهر. لا يتحدث معك وجها لوجه".