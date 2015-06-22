أخبار عاجلة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا" -
الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي -
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار -
8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' رئيس ريال مدريد لا يحب الأرجنتينيين '

Google+ Print
' رئيس ريال مدريد لا يحب الأرجنتينيين ' ' رئيس ريال مدريد لا يحب الأرجنتينيين '

والد جونزالو إيجوايين مهاجم نابولي يؤمن بأن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لا يحب الأرجنتيين على حد قوله.

إيجوايين انضم إلى ريال مدريد من ريفير بلات في منتصف موسم 2006-2007 الذي كان فيه فابيو كابيللو على رأس الإدارة الفنية للميرنجي.

بعد ست سنوات رحل إيجوايين إلى نابولي مقابل 40 مليون يورو.

وقال والد إيجوايين لجريدة Z: "بيريز لا يحب الأرجنتيين، هذا يفسر لك الكثير".

وأوضح "فرناندو ريدوندو واستيبان كامبياسو وفرناندو جاجو وإيجوايين وأنخل دي ماريا. ريال مدريد باع هؤلاء!".

وتابع "دوما ما يهاجم بيريز ضحيته من دون حتى أن يظهر. لا يتحدث معك وجها لوجه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع