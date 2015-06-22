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ضبط خليجي بحوزته 35 ألف قرص مخدر و6 كلجم حشيش

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ضبط خليجي بحوزته 35 ألف قرص مخدر و6 كلجم حشيش ضبط خليجي بحوزته 35 ألف قرص مخدر و6 كلجم حشيش

ضبط فريق مشترك من شرطتي رأس الخيمة وأم القيوين شخصا خليجيا بحوزته نحو 35 ألف قرص مخدر و 6 كيلوجرامات حشيش قام بتهريبها عبر منفذ رأس الدارة الحدودي في رأس الخيمة.
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> وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه وردت معلومات مؤكدة لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة عن قيام شخص من إحدى الجنسيات الخليجية بتهريب كمية من المخدرات عبر منفذ رأس الدارة الحدودي إلى أراضي الدولة بهدف بيعها وتسليمها لشخصين عربيين يقيمان في إحدى مدن الدولة.

وقامت الشرطة بالتنسيق مع عناصر الجمارك في منفذ الدارة الحدودي بتفتيش المركبة بصورة طبيعية وتسهيل إجراءات عبورها دون إثارة الشكوك لدى المشتبه به وعند وصوله بمركبته للمنفذ تبين أنه جلب معه زوجته وأبناءه ليبعد الشبهات عن نفسه وبعد دخوله لأراضي الدولة واصل فريق البحث والتحري والمتابعة من شرطة رأس الخيمة بمراقبته وملاحقته إلى أن وصل لإمارة أم القيوين حيث تم التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بشرطة أم القيوين وإعداد كمين له وضبطه.

وبتفتيش مركبته تم العثور على 35  ألف قرص مخدر و 6 كيلوجرامات من مخدر الحشيش خبأها المشتبه به في جيوب ومخابئ سرية للسيارة بجانب إعداد كمين آخر لضبط الشخصين العربيين اللذين ينويان شراء الكمية من المشتبه به الخليجي وتم ضبطهما في إمارة أم القيوين.
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