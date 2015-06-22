مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم بالمنيا

لقى أثنان مصرعهما، وأصيب ثالث إثر تصادم دراجة بخارية مع سيارة نقل ، محملة بالرمال على طريق قرية طوة – تلة على مصرف المحيط بمركز المنيا وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من العميد حاتم حمدى مأمور قسم شرطة مركز المنيا ،يفيد بمصرع كلاً من : إبراهيم صابر محمد 46 سنة موظف ، وعبد العزيز عبد الحميد عبد المجيد ، موظف 42 سنة ، وإصابة شعبان على احمد 33 سنة ، بإصابات بالغة والجميع مقيمون بقرية كوم الزهير التابعة لمركز أبو قرقاص

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفين والمصاب كانوا يستقلون دراجة بخارية عند قربة طوة على مصرف المحيط ونتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة نقل محملة بالرمال ، أدى إلى الإصطدام بالدراجة النارية ، وأسفر عن وفاة 2 وإصابة الثالث وتم تحويل الجثث والمصاب إلى مستشفى المنيا الجامعى تولت النيابة التحقيق.