أخبار عاجلة

قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم بالمنيا

Google+ Print
مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم بالمنيا مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم بالمنيا

لقى أثنان مصرعهما،  وأصيب ثالث إثر تصادم دراجة بخارية مع سيارة نقل ، محملة بالرمال على طريق قرية طوة – تلة على مصرف المحيط بمركز المنيا  وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من العميد حاتم حمدى مأمور قسم شرطة مركز المنيا  ،يفيد بمصرع كلاً من : إبراهيم صابر محمد 46 سنة موظف  ،  وعبد العزيز عبد الحميد عبد المجيد ، موظف 42  سنة ، وإصابة شعبان على احمد 33 سنة ، بإصابات بالغة والجميع مقيمون بقرية كوم الزهير التابعة لمركز أبو قرقاص

 وتبين من التحريات الأولية أن المتوفين والمصاب كانوا يستقلون دراجة بخارية عند قربة طوة على مصرف المحيط ونتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة نقل محملة بالرمال ، أدى إلى الإصطدام بالدراجة النارية ،  وأسفر عن  وفاة 2 وإصابة الثالث وتم تحويل الجثث والمصاب إلى مستشفى المنيا الجامعى تولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا