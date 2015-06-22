ضبط متهم مطلوب في عدة قضايا وبحوزته 2 بندقيه أليه و 60 طلقه بسوهاج‎

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام بسوهاج، من ضبط السيارة رقم ع و 5961 ماركة النترا رصاصي اللون شاسيه رقم 296557 بقيادة ضياء الدين حامد محمود محمد وشهرته ضياء ابو ورك 24 سنة حاصل علي ثانويه أزهريه ولا يعمل وسبق اتهامه في عدة قضايا ما بين «سرقات -تبديد – أحداث » و المطلوب ضبطه وإحضار في القضيه رقم 1983 لسنة 2015 اداري مركز دار السلام ” قتل عمد ” بحوزته عدد “2″ بندقيه اليه عيار 7.62×39 الاولي تحمل رقم 5131 والثانيه تحمل رقم 1504654وعدد “4″ خزينه لذات السلاح.

وبهم عدد “60 ” طلقه – كما تم ضبط عدد ” 2″ شال ابيض وشال اسود في ابيض و “2″ كوفيه وعدد “1″ ماسك اسود يستخدم في اخفاء وجوههم وعدد ” 2 ” كتر + مطواه قرن غزال وعدد “3″ هواتف محمولة.