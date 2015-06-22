القوات المسلحة تشارك بـ164 مائدة رمضانية بطاقة مليون و134 ألف وجبة

صدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على إقامة 164 مائدة رمضانية موزعة على المناطق الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية بطاقة تتجاوز مليون و134 ألف وجبة معلبة تقدم للصائمين طوال شهر رمضان المبارك، وذلك تأكيدا للتلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى خلال شهر رمضان المبارك.

وفى نطاق المنطقة المركزية العسكرية أقامت القوات المسلحة 60 مائدة رمضانية بالمحافظات التى تدخل بنطاق مسئوليتها، منها 15 مائدة بمحافظة القاهرة فى مناطق النهضة وحى شرق مدينة نصر (المخيم الدائم- ونهاية شارع مصطفى النحاس) وحديقة بدر والأزبكية ومصر القديمة وحى الساحة والسلام ومنشية ناصر وبولاق أبوالعلا والدويقة وعزبة الوردة والزاوية الحمراء والبساتين وحلوان، و15 مائدة بمحافظة الجيزة منها مائدتين بإمبابة ومثلها بالوراق ومائدتين ببولاق الدكرور ومائدتين بالصف ومائدة بكل من مركز شباب اكتوبر وزايد ونادى قصر الاهرام ونادى الرماية والعيادة الخارجية بالعجوزة وكارتة طريق الإسكندرية الصحراوى، و6 موائد بمحافظة القليوبية بكل من القناطر الخيرية وطوخ وشبرا الخيمة وقليوب وبنها، و9 موائد بمحافظة المنوفية فى الباجور وقويسنا ومنوف وتلا وشبين الكوم وسرس الليان وبركة السبع والشهداء وأشمون، و4 موائد بمحافظة الفيوم منها مائدتين ببندر الفيوم ومائدة بإطسا واخرى بسنورس، و4 موائد بمحافظة بنى سويف فى مناطق منها مائدتين ببنى سويف ومائدة بإهناسيا ومائدة بسمسطا، وفى محافظة المنيا اقامت القوات المسلحة 7 موائد منها 3 موائد بمدينة المنيا ومائدة بسمالوط وبأبو قرقاص وبنى مزار وملاوى، حيث تركزت هذه الموائد فى المناطق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لاستضافة أكبر عدد من الصائمين.

كما قام الجيش الثانى الميدانى بتنظيم 30 مائدة رمضانية منها 6 موائد بمحافظة بورسعيد بكل من عزبة ابو عوف وزرزارة والقابوطى والموقف وشارع الأمين وبجوار محطة قطار بورسعيد، وإقامة 6 موائد بمحافظة الدقهلية بكل من مدخل شارع الجيش وخلف محطة وطنية وبجوار نادى المعلمين وش صلاح سالم بطلخا وسندوب ودوران جديلة، كذلك 6 موائد بمحافظة الشرقية منها اثنان بمدينة الزقازيق بموقف المنصورة وابو حسين ومائدة بكل من القنايات وههيا وأبوحماد والعباسة، و6 موائد بمحافظة دمياط بالشهابية وشطا وستاد دمياط وفارسكور وميدان الساعة ودمياط الجديدة، فضلا عن إقامة 6 موائد بمحافظة الإسماعيلية بكل من القنطرة غرب والتل الكبير وأبو سلطان وأبو عطوة ومعدية نمرة 6 وبجوار محطة سكة حديد الإسماعيلية.

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى أقيمت 34 مائدة رمضانية منها 13 مائدة بمحافظة السويس فى مناطق فنارة والمثلث وفيصل وعتاقة "موقف الأتوبيس" والجناين "قرية عامر" والأتكة والأربعين وكسفريت، و19 مائدة بمحافظة جنوب سيناء فى مناطق رأس سدر وأبو رديس وفيران وكاترين وطور سيناء ودهب ونخل والحسنة والقسيمة والجدى، كذلك مائدتين بمحافظة البحر الاحمر بكل من الزعفرانة ورأس غارب.

كما أقامت المنطقة الشمالية العسكرية 23 مائدة رمضانية منها 10 بمحافظة الإسكندرية فى مناطق العامرية والمعمورة والأنفوشى ورأس التين والرأس السودا وأبوقير وزاوية عبدالقادر والحضرة والطابية ومدينة الحمام، كذلك 6 موائد بمحافظة الغربية منها مائدتين بحى أول وثانى طنطا ومائدة بكل من مركز بسيون ومحلة المرحوم وكفر الزيات وبيرما، و3 موائد بمحافظة البحيرة فى مناطق نادى دمنهور واللقانة وشبراخيت، و4 موائد بمحافظة كفر الشيخ بكل من الساحة الرياضية بكفر الشيخ والساحة الرياضية ببلطيم وأمام محطة شمال الدلتا بسخا ومركز شباب الرياض.

كذلك المنطقة الجنوبية العسكرية التى أعدت 15 مائدة رمضانية بمحافظات جنوب مصر منها 4 موائد بمحافظة اسيوط بكل من منقباد ونزلة عبد اللاه والاربعين ومحطة رسوم الطريق الصحراوى الشرقى، و5 موائد بمحافظة البحر الأحمر بكل من شارع الحجاز وميدان السقالة بالغردقة ومدخل الصوامع وأبورماد وحلايب، ومائدة بميدان صلاح الدين بمحافظة الأقصر، و3 موائد بمحافظة قنا بمناطق ميدان مسجد سيدى عبدالرحيم القناوى وميدان عبد المنعم رياض ومجمع المواقف بقنا، وفى محافظة أسوان أقامت القوات المسلحة مائدتين إحداهما داخل مركز الخدمات الجماهيرية والثانية بميدان الصداقة القديمة.

وأقامت المنطقة الغربية العسكرية مائدتان بالمحطة العسكرية بمطروح، وبجوار محطة سكة حديد مطروح.

كما شاركت القوات المسلحة المواطنين المسافرين على طرق الإسكندرية والعين السخنة والإسماعيلية الصحراوى بتوزيع وجبات الإفطار على مستخدمى تلك الطرق، وحرصت الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على استطلاع آراء المواطنين والتعرف على مقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة على الطرق التى تتولى القوات المسلحة تطويرها وإدارتها.

وأعرب العديد من المواطنين عن اعتزازهم بالدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى توفير الأمن والأمان للمواطنين وتحقيق العديد من الإنجازات التى تسهم فى تطوير البنية الأساسية للدولة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى كافة المجالات.

وقد حرصت القوات المسلحة على الإعداد والإشراف الجيد على هذه الموائد وتزويدها بالأطعمة والمواد الغذائية من نوادى وفنادق القوات المسلحة القريبة من هذه المناطق، وذلك حرصاً منها على المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، الذين توافدوا على الموائد الرمضانية لتلبية الدعوة ومشاركة قواتهم المسلحة أحد أبرز مظاهر التكافل الاجتماعى خلال الشهر الكريم.

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