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مصادر: الحكومة تنتظر رأى العليا للانتخابات حول قانون تقسيم الدوائر

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مصادر: الحكومة تنتظر رأى العليا للانتخابات حول قانون تقسيم الدوائر مصادر: الحكومة تنتظر رأى العليا للانتخابات حول قانون تقسيم الدوائر
قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، سترفع قانون تقسيم الدوائر لمجلس الوزراء لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك عقب وصول رأى اللجنة العليا للانتخابات، حيث إن اللجنة فى انتظار رأى اللجنة العليا للانتخابات حول القانون وتوصياته تمهيدا لرفعه للرئيس لإصداره .

وأضافت المصادر، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات اطلعت على توصيات مجلس الدولة حول القانون، ورفعتها للجنة العليا للانتخابات لإبداء رأيها ثم عودته لرفعه لمجلس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية، لافتة إلى أن وزير العدالة الانتقالية سيعرض خلال اجتماع هذا الأسبوع تقريرا حول عمل اللجنة وتوصيات مجلس الدولة.

وكانت من بين توصيات مجلس الدولة فصل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة وضم مركز قفط إلى مركز قنا بمحافظة قنا.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت بشفافية ونزاهة لتحقيق الاستحقاق الثالث لخارطه الطريق .
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مصر 365

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