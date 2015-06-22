نفوق 14 رأس غنم وماعز في نشوب حريق بـ 4 منازل بالمراغة بسوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة علي حريق شب بعدد 4 منازل مجاوره بنجع الجعران التابع لقرية بني هلال دائرة مركز المراغة نتج عنه نفوق 14 رأس غنم وماعز .

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد محمود سرحان مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق بنجع الجعران التابع لقرية بني هلال دائرة المركز.

بالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل المدعو / حمام علوان راغب عبد العال 44 سنة عامل زراعي وأمتد بفعل الرياح إلي منازل متجاورة ملك كل من :-

علي سلامة عبد اللاه السيد 49 سنة موظف ، السيد سلامة عبد اللاه ، بخيته سلامه عبد اللاه – ويقيمون بذات الناحية ، لم ينتج عن ذلك إصابات أو وفيات وانحصرت التلفيات في نفوق عدد ” 14 ” رأس غنم وماعز واحتراق كمية من الغلال والأسمدة الزراعية والمنقولات المنزلية.

بسؤال مالكي المنازل الأول والثاني أيدا ما جاء بالفحص ، ونفوا الشبهة الجنائية ، أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2805 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف