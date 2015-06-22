وزير الدفاع يهدي الرئيس الروسي «مسدس حلوان مذهب»

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا خاصا بإهداء الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، مسدس حلوان مذهب عيار 9 مم قيمته المالية 5000 جنيه، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشمل القرار: «بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المملوكة والقوانين المعدة له وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 1 /3 /2015 وبناء على ما عرضه رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، قرر إهداء الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية عدد واحد مسدس حلوان مذهب عيار 9 مم رقم 9587 قيمته المالية 5000 جنيه».

ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تقوم الجهات المختصة بتنفيذ القرار.