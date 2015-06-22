بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد معارض السلع الغذائية ورصف الطرقات

قام المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بجولةٍ تفقدية لمعارض السلع الغدائية المُخفضة بمدينة أسيوط، وتابع أعمال رصف بعض الشوارع الرئيسية، التي تم الانتهاء من توصيل شبكات الغاز الطبيعي بها، ورافقه خلال الجولة صالح عبد الله، وكيل وزارة التموين، وصلاح عامر، رئيس حي غرب، وأحمد حسن، مدير وحدة الرصف بالمحافظة، ومدحت محمد حسن، مدير المُتابعة الميدانية.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد معرض شركة الرضوان للمواد الغذائية واللحوم بمدخل مدينة الأربعين بحي غرب، وهو جزء من المعارض التي أقامتها المُحافظة بالتنسيق مع بعض الشركات ورجال الأعمال بالمحافظة، وذلك لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعارٍ مُخفضة للمواطنين، ومُحاربة احتكار المواد الغذائية، وارتفاع أسعارها، كما اطمئن على عمليات حفظ اللحوم والأسماك، وبعض الخضراوات بالثلاجات العملاقة المُخصصة لذلك .

واستمع المحافظ، إلى طلبات المُواطنين ومقترحاتهم وردود أفعالهم تجاه المعارض التي تنظمها المحافظة لتقديم المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، تيسيراً على المواطنين وتخفيفًا للعبء عنهم، والذين أشادوا بإنخفاض أسعار اللحوم والأسماك والمواد الغذائية بالمعارض بمقارنتها بمثيلاتها بالمحلات، بالإضافة إلى نجاح تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالمحافظة.

وطالب “الدسوقي”، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمعارض خلال شهر رمضان والأعياد، لضبط الأسواق ومُحاربة تجار السوق السوداء، والاطمئنان على سلامة وجودة السلع المُقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ، عمليات رصف شارع 26 يوليو، وتفرعاته بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك بعد انتهاء أعمال توصيل شبكات وخطوط الغاز الطبيعي به، مُطالباً بالالتزام بخطة الرصف التي تم وضعها بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، وطبقًا لاحتياجات المراكز والأحياء والانتهاء منها في توقيتاتها المُحددة .

وأشار المهندس أحمد حسن، مدير وحدة الرصف إلى أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من رصف شارع 26 يوليو، بطول كيلو و200 متر بمساحة 17 ألف متر مسطح، وذلك على أن تمتد أعمال الرصف بباقي الشوارع والتفرعات، طبقًا للخطة التي تم وضعها مع وضع الأولوية للشوارع الرئيسية.