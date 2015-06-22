بدء نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى شبكة تبادل الزوجات بمدينة نصر

بدأت منذ قليل، اليوم الاثنين، محكمة جنح مدينة نصر أول برئاسة المستشار أحمد شورب، نظر أولى جلسات محاكمة شبكة تبادل الزوجات الثانية، والمتهم فيها رجلان وامرأتان فى اتهامهم بممارسة الدعارة عن طريق تبادل ممارسة الجنس مع الزوجات وإنشاء موقع إباحى على الإنترنت.

وكشفت تحقيقات هيثم مشهور، مدير النيابة، أن المتهمين أنشأوا صفحة على "فيس بوك" باسم "عمرو وسماح تبادل زوجات تدعو لراغبى ممارسة الجنس بتبادل الزوجات".

وتقمص ضابط الآداب دور الراغب فى مشاركتهم واتفق معهم على موعد ومكان ممارسة الجنس الجماعى، واستأذن النيابة العامة وداهم زملاؤه الشقة وضبطوهم فى حالة تلبس.