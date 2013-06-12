إعلان نتيجة "إعدادية بنى سويف".. ونسبة النجاح 3 .62%

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 3 .62%، وحصل محمد مصطفى طالب بإحدى مدارس قرى مركز الفشن على المركز الأول، فيما حصدت الطالبات 10 مراكز، منها ما هو مكرر من بين أوائل المحافظة كما اقتنص طلاب مدرسة التوفيق الخاصة 3 مراكز.

وأكدت بسيونية صلاح، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المستشار ماهر بيبرس اعتمد نتيجة الإعدادية، وأضافت أن إدارة بنى سويف حصلت على المركز الأول بنسبة 71.9%، وتلتها إدارة ناصر 86.8%، الواسطى 64.5%، ببا 60.6%، الفشن 57.1%، سمسطا 50.7%، أهناسيا 48.7%.

والأوائل هم:

- محمد مصطفى كامل أحمد حصل على مجموع 299.5 درجة، مدرسة الجمهود الإعدادية المشتركة بمركز الفشن.

- أمنية سمير على سيد 299.25 مدرسة التوفيق الخاصة بمدينة بنى سويف شرق النيل.

- ماجد محمد مصطفى شحاتة 299.25 التوفيق الخاصة.

- محمود جمال عتريس عبدالفتاح 299 مدرسة الرياض المشتركة بمركز ناصر.

- بسمة أحمد ناصر محمود 299 مدرسة الدعوة الإسلامية ببنى سويف.

- نسمة نور الدين يحيى يوسف 299 مدرسة علية رشدى ببنى سويف.

- محمد جابر سلامة على 298.75 طيبة الخاصة بمركز أهناسيا.

- ليديا جون مكرم سعيد 298.75 التوفيق الخاصة.

- منة الله طارق مخيمر عبدالتواب 298.5 على مبارك بنى سويف.

- آية هانى سيد مهدى 298.5 بنى بخيت الإعدادية المشتركة بمركز بنى سويف.

- ياسمين جمال نفادى أبوبكر 298.5 ميدوم الإعدادية للبنات بمركز الواسطى.

- إسراء جمعة سيد أحمد 298.5 الإعدادية للبنات بمركز الفشن.

- سارة جمال قرنى أحمد 298.5 مدرسة محمد عبدالباسط.