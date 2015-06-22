رئيس وزراء لبنان يدعو وزيرى العدل والداخلية لاجتماع بشأن تعذيب سجناء

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام وزيرى الداخلية والعدل اللبنانيين نهاد المشنوق وأشرف ريفى إلى اجتماع يعقد بعد ظهر اليوم لمتابعة آخر تطورات ملف سجن رومية أكبر سجون البلاد بعد تسرب فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى تحوى مشاهد لتعذيب السجناء من قبل عناصر أمنية.

ودعا سلام أيضا إلى الاجتماع مع المدعى العام التمييزى القاضى سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلى اللواء ابراهيم بصبوص.

من جانبه، علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فى تغريدة على "تويتر" على مقاطع الفيديو المسربة من سجن رومية، "إن المحرك الأول لثورة الأرز هو كرامة الإنسان البشرى، لذلك استنكر أشد الاستنكار ما حدث فى سجن رومية من تعذيب وإهانة للسجناء.

وطالب جعجع بتحقيقات شفافة كاملة لتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم حدوث تصرفات مماثلة مجددا مهما تكن الظروف".

>