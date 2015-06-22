فتحي مبروك: حزني من التعادل مع الجونة ازداد بتعثر الزمالك

قال فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن حزنه بسبب التعادل مع الجونة 1-1 أمس السبت في الدوري، زاد بعدما علم بتعادل الزمالك مع بتروجيت.

وفشل الأهلي في استغلال تعثر الزمالك المتصدر بالتعادل مع بتروجيت 1-1.

وأوضح مبروك للصحفيين "حزنت لضياع نقطتين أمام الجونة، خاصة بعد علمي بتعادل الزمالك".

وتابع "طالبت اللاعبين بعدم الاستسلام والقتال حتى أخر نفس على لقب الدوري".

وواصل متما "تركيزي الآن منصب على مواجهة الترجي المقبلة".

ويلعب الأهلي أمام الترجي التونسي يوم الأحد المقبل في افتتاح مبارياته في المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية.