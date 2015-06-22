صورة – فريق الأسبوع الـ35.. استفاقة الذئاب في جولة التعادلات

انتهت مباريات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري المصري بعد إقامة عشر مباريات اختتمت يوم الأحد. جولة تأتي تحت عنوان (التعادل يحكم).

وافتتحت الجولة بسبع مباريات كان التعادل هو السائد في أغلبها، إذ تعادل الإسماعيلي بدون أهداف أمام طلائع الجيش، وانتهى ديربي الإسكندرية بالنتيجة نفسها بين الاتحاد السكندري وسموحة.

وتواصلت النتائج السلبية في مباراة الرجاء أمام الداخلية، وتعادل الأهلي 1-1 أمام الجونة، وفرط الزمالك في هدية الأهلي وتعادل أمام بتروجيت بهدف لكل فريق.

وفاز المقاولون بأربعة أهداف مقابل هدف لدمنهور وهو الانتصار الثاني على التوالي وبرباعية أيضا بعد الفوز على الأسيوطي 4-0 في اللقاء السابق.

وفي مباراة القاع بين الأسيوطي والنصر انتهت 2-1 لصالح الضيوف.

واستكمالا لسلسلة التعادلات اختتمت الجولة بثلاث مباريات انتهت جميعها بالتعادل السلبي إذ تعادل كلا من الشرطة والمصري، وإنبي ومصر للمقاصة، ووادي دجلة وحرس الحدود.

ويظهر من نتائج الجولة انها كانت الأسواء في هذا الموسم وبالطبع لم يتألق الكثير من اللاعبين لكن يرصد FilGoal.com أفضل لاعبي الجولة:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

الدفاع: صبري رحيل – سعد حسني – أحمد مودي – أحمد علي.

خط الوسط : إبراهيم صلاح – حسام عبد العال – إسلام محارب – عمر النجدي.

الهجوم: محمد سالم – جيمس تيدي.