وصول ألاف الركاب من العمالة المصرية لموانيء البحر الأحمر

يستعد ميناء الأدبية، اليوم “الاتنين”، لاستقبال السفينة دو جان سونج، وعلى متنها 2474 طن معدات قادمة من جيبوتي، والسفينة نيولجنت سفير، وعلى متنها 512 طن معدات قادمة من العقبة .

أعلن عبد الرحيم مصطفى، المُتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، أن ميناء السخنة، استقبل السفينة كارديف، وعلى متنها 928 حاوية قادمة من جدة .

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم “الاتنين”، لاستقبال العبارة مسرة، وعلى متنها 866 راكب، و96 سيارة، و7 شاحنة، والسفينة الحرية 2، وعلى متنها 32 شاحنة و11 راكب، كما يغادر الميناء العبارة امانة، وعلى متنها 196 راكب و 5 سيارة و 13 شاحنة، والسفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 81 شاحنة، و11 راكب، والسفينة الحسيني، وعلى متنها 5 راكب و50 شاحنة .

كما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة القاهرة، وعلى متنها 335 راكب و 18 سيارة و1 شاحنة، والعبارة مسرة، وعلى متنها 56 راكب و 14 شاحنة و1 سيارة، و السفينة طابا، وعلى متنها 37 تريلا و10 راكب و السفينة الحرية 2، وعلى متنها 85 شاحنة .

وشهد ميناء الغردقة، اليوم مغادرة العبارة الرياض، وعلى متنها 20 راكب، و5 سيارة متجهة إلى ضبا، و مغادرة اليخت زيرو متجهُا إلى بيروت .

كما يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة، وعلى متنها 310 راكب و 13 سيارة و 11 شاحنة و1 باص جيت، والسفينة بريدج، وعلى متنها 50 شاحنة .

ويشهد ميناء شرم الشيخ، اليوم مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس، وعلى متنها 50 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص .