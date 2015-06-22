أخبار عاجلة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا" -
الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي -
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار -
8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ظهور"البلتاجى"بالبدلة الحمراء فى جلسة محاكمة اقتحام شرطة العرب ببورسعيد

Google+ Print
ظهور"البلتاجى"بالبدلة الحمراء فى جلسة محاكمة اقتحام شرطة العرب ببورسعيد ظهور"البلتاجى"بالبدلة الحمراء فى جلسة محاكمة اقتحام شرطة العرب ببورسعيد
بدأت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة، نظر محاكمة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و190 إخوانيًا فى أحداث اقتحام قسم شرطة العرب.

وأودع المتهمون القفص الزجاجى، حيث انضم إليهم محمد البلتاجى القيادى الإخوانى بجانب محمد بديع مرشد الجماعة وصفوت حجازى وظهر محمد البلتاجى للمرة الأولى بالبدلة الحمراء بعد الحكم عليه بالإعدام فى قضية "التخابر" .

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من الضباط والأفراد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365