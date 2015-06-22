ظهور"البلتاجى"بالبدلة الحمراء فى جلسة محاكمة اقتحام شرطة العرب ببورسعيد

بدأت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة، نظر محاكمة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و190 إخوانيًا فى أحداث اقتحام قسم شرطة العرب.

وأودع المتهمون القفص الزجاجى، حيث انضم إليهم محمد البلتاجى القيادى الإخوانى بجانب محمد بديع مرشد الجماعة وصفوت حجازى وظهر محمد البلتاجى للمرة الأولى بالبدلة الحمراء بعد الحكم عليه بالإعدام فى قضية "التخابر" .

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من الضباط والأفراد.