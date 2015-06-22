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كورير ديللو سبورت: مالك إنتر يخاطب ملياردير تشيلسي لضم صلاح

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كورير ديللو سبورت: مالك إنتر يخاطب ملياردير تشيلسي لضم صلاح كورير ديللو سبورت: مالك إنتر يخاطب ملياردير تشيلسي لضم صلاح

أكدت صحيفة (كورير ديللو سبورت) الإيطالية الشهيرة أن إنتر ميلان بدأ التحرك بشكل رسمي لخطف محمد صلاح لاعب تشيلسي من براثن روما وميلان.

صلاح الذي تألق في الموسم المنقضي مع فيورنتينا بات مطلب العديد من الأندية الإيطالية مثل روما وميلان وإنتر بجانب عدة أندية إنجليزية.

وذكرت الصحيفة الإيطالية الشهيرة ودعمها تقرير عبر (ميدياست) التي يملكها سيلفيو بيرلسكوني رئيس نادي ميلان أن المليونير توهير مالك إنتر أجرى اتصالا برومان أبراموفيتش الملياردير الروسي ومالك تشيلسي لطلب ضم صلاح.

وأكدت أن صلاح بعد أن نجح إنتر في ضم كوندوجبيا من موناكو .. تحول إلى الهدف الأول حاليا أمام روبرتو مانشيني المدير الفني للنيراتزوري.

ووصف التقرير أن المهمة صعبة أمام إنتر لكنها ليست مستحيلة في ظل عدم ممانعة تشيلسي في إعارة اللاعب.

وتكمن صعوبتها في المنافسة الشرسة بين ميلان الذي فشل في تدعيم فريقه بجاكسون مارتينيز الذي اقترب من أتليتكو مدريد وفاز إنتر بكوندوجبيا، وأيضا روما .. هذا بالإضافة إلى الأندية الإنجليزية.

وأشار التقرير إلى أن استعارة صلاح خيار متاح أمام إنتر مع إمكانية الشراء بصفة نهائية في صفقة قد تصل من 22 إلى 23 مليون يورو.

ويضع إنتر بديلين في حال فشله في استقدام صلاح وهما إيفان بيرسيتش جناح فولفسبرج وخوان كوادرادو لاعب تشيلسي المنتقل من فيورنتينا.

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