وصول 59 الف و997 راكب من العمالة المصرية لموانئ البحر الأحمر‎

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن موانى الهيئة قامت باستقبال 59997 راكب من العمالة المصرية بالخليج بموانئ سفاجا والغردقة.

حيث شهد ميناء سفاجا إستقبال 46676 راكب من العمالة على متن ثلاث عبارات، وهى القاهرة وأمانة ومسرة بينما إستقبل ميناء الغردقة 13 الف و321 راكب و1096 سيارة.

وأضاف مصطفى فى بيان إعلامي صادر من مقر الهيئة بالسويس أن موانئ الهيئة قامت برفع درجة الإستعداد بموانيها لإستقبال العمالة المصرية و التى بدأت من منتصف شهر مايو الماضى حيث تعتبر ناقل رئيسى للعمالة بدول الخليج.

وقد شدد اللواء مهندس هشام أبو سنه، رئيس الهيئة على ضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء إجراءات الوصول عبر موانئ الهيئة.

والتأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أى مشكلة مع إدارة الميناء فى حينه و متابعة إدارة الميناء بصرامة لعجم إستغلال الحمالين للركاب.

على جانب آخر تم التنسيق مع شركات شرق وغرب و جنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير باصات لنقل الركاب لسرعة نقلهم إلى محافظتهم وكذلك التنسيق مع شرطة المرور بالمحافظات لتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام أبواب الموانئ.

و فى نفس السياق تم التنسيق مع إدارة الجمارك للعمل على سرعة إنهاء إجراءات الإفراج على سيارات التربتيك، وكذا تم توفير ساحة إضافية للسيارات بميناء الغردقة تم تسليمها لإدارة الجمارك لإستيعاب السيارات القادمة بصحبة الركاب.