لتفادى الشعور بالعطش وجفاف جسمك.. اشرب كوباية ميه كل ساعة بعد الفطار

يساهم تزامن شهر الصيام مع قدوم فصل الصيف إلى صيام الأشخاص عدد ساعات طويلة من النهار مما ينتج عنه فقدان الجسم لبعض السوائل فى صورة العرق نتيجة التعرض لأشعة الشمس خلال فترات العمل .

حول ذلك تقول مها شاكر، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة: يسبب الصيام عدد ساعات طويلة من النهار فى فقد كميات من السوائل بالجسم من خلال العرق والنشاط والتعرض لأشعة الشمس مما يجعل الجسم عرضة للجفاف .

>وتتابع د. مها قائلة: هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الأشخاص مراعاتها لتفادى تعرض جسمهم للجفاف خلال فترة الصيام والشعور بالعطش أهمها:>1- شرب المياه على مراحل ما بين الإفطار والسحور بحيث لا يقل عن تناول كوب أو اثنين كل ساعة.>2- الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه الطازجة الغنية بالألياف الغذائية خاصة وقت السحور لاحتوائها على مياه مثل الخيار.>3- تناول العصائر الطازجة بدون سكريات بكميات قليلة وتكون مخففة .>4- تأخير وجبة السحور ويجب احتواؤها على الفواكه .>5- الإقلال من المشروبات الغازية والمشروبات التى تحتوى على الكافيين .