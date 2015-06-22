لرمضان نكهة خاصّة في اسطنبول

هل تفكرين بقضاء إجازة رمضانية في أحد البلدان التي توفّر أجواء شرقية تنسجم مع روحية الشهر الفضيل.

"سيدتي نت" يقترح عليك اختيار اسطنبول للاستمتاع بأجواء رمضان في شوارع هذه المدينة الكوزموبوليتية، حيث تنتشر "الأكشاك" والمطاعم التي تقدّم المأكولات "الحلال" على أطرافها، كما تقرع الطبول كلّ ليلة على السحور.

*من أهم المساجد التي يمكن زيارتها في اسطنبول:

- جامع السلطان أحمد: يُسمّى بـ"الجامع الأزرق" أيضاً، ويعدّ واحداً من المعالم الأكثر شهرةً في الفنين التركي والإسلامي.

يقع الجامع ذو الطراز المملوكي في ميدان السلطان أحمد، مقابل متحف "آيا صوفيا". بدأ تشييده، خلال فترة حكم السلطان أحمد الأول في سنة 1609، واستغرق 7 سنوات لإنهائه. هو يضمّ ضريح مؤسسه، كما يشمل عدداً من المدارس الدينية ومستشفى متخصصاً وحماماً تركياً ومطعماً للفقراء وسبيل ماء. ويعجّ بالمصلّين في أوقات الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والتراويح خلال الشهر الفضيل.

تعلوه مآذن ست؛ كانت زيّنت جدرانه الداخلية بالحجر الأزرق، ممّا منحه لقبه المتداول بين عامة الشعب. أما المصلى فيه فمستطيل الشكل، يبلغ طوله 72 متراً وعرضه 64 متراً ويتسع لحوالي 10.000 مصلّ.

- جامع "السليمانية": هو مسجد الإمبراطور العثماني، يقع على تلة صغيرة وسط مدينة "أدرنة". تم بناء المسجد بأمر من السلطان سليم الثاني، على يد المهندس المعماري سنان باشا بين 1569 و1575. يبلغ قطر قبة الجامع 31.22 متراً، ويصل ارتفاعها إلى 42.25 متراً.

من جهة ثانية، يحلو التجوّل في أسواق اسطنبول خلال شهر رمضان، ولا سيما في سوق "غراند بازار"، الذي يتألف من 61 شارعاً و3000 محل تبيع "الأنتيكات" والمصوغات التقليدية والحرف اليدوية الفلكلورية والأقمشة المزركشة وقطع "الإكسسوارات"، فضلاً عن أماكن لبيع ألعاب الأطفال ومقاه شعبية جذابة.

كما لا تفوّت زيارة "متحف الفنون الإسلامية والتركية" الذي يقع في قصر "إبراهيم باشا" بالقرب من مسجد السلطان أحمد. كان بُني المتحف في سنة 1524، وهو يضمّ تشكيلة واسعة من المعروضات، التي تمثّل فن الخط العربي والحضارات المختلفة بتركيا، ويضم مجموعة واسعة من القطع الفنية الإسلامية تتنوع بين مخطوطات ومصاحف قديمة وقطع زخرفية.

أين تقيمين في اسطنبول؟

- "بست وسترن بلس": يقع في قلب مدينة اسطنبول، على بعد 100 متر من "غراند بازار"، و20 دقيقة بالسيارة من "مطار أتاتورك". يحوي مسبحاً ضخماً ومركزاً للتدليك و"الساونا" وحوض استحمام ساخناً.

هناك، يقدّم مطعم "أوساكباسي" ذو الطراز العثماني المأكولات التركيّة التقليديّة، على أنغام الموسيقى الكلاسيكية.

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