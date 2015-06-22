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مصر تدرب 50 إعلامية موريتانية في نواكشوط

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مصر تدرب 50 إعلامية موريتانية في نواكشوط مصر تدرب 50 إعلامية موريتانية في نواكشوط

إفتتح أحمد فاضل يعقوب، سفير في نواكشوط، دورة لتدريب الإعلاميات الموريتانيات، لمدة أربعة أيام، وينظم الدورة المركز الثقافي المصري، بالتعاون مع الصحفيات الموريتانيات، وهي الرابطة التي تضم فتيات وسيدات الإعلام في موريتانيا.وتستمر لمدة أربعة أيام، ويشارك فيهما 50 سيدة من شابات الإعلام الموريتاني.

وترتكز الدورة حول الفنون الحديثة في إستخدام التصوير في الإعلام وبرامج الإخراج الصحفي، ويحاضر فيها من مصر من خلال “سكايب”، السيد حسام دياب، نائب رئيس تحرير المصري اليوم ورئيس قسم التصوير الصحفي، وأحد المحاضرين الموريتانيين المتخصصين.

وأشاد السفير المصرى في كلمته خلال الإفتتاح، بالتعاون مع الشبكة الموريتانية مسئوليها خلال العامين الماضيين في تنظيم عدد من الدورات، والتي بلغ عددها ست دورات تدريبية حتي الأن، وشملت موضوعات إعلامية متعددة وشارك فيها أعداد كبيرة من الإعلاميات الموريتانيات، كما أكد علي إستمرار السفارة العمل علي هذا الجهد والتعاون بتنظيم الدورات المختلفة في المجالات والتخصصات الصحفية التي يحتاجها الجانب الموريتاني.

وقد حضر الإفتتاح عيسي ولد اليدالي، نائباً عن وزير العلاقات مع البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، وسيدي ولد بيادة، المستشار الإعلامي لوزارة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة، واللذان أشادا في كلمتهما بالسفارة المصرية ودورها في موريتانيا، كما حضر ممثلو القنوات والصحف الموريتانية.

 

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