"المجتمعات العمرانية" تطرح 3 مناقصات فى "زايد" و"بنى سويف الجديدة"

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اليومين المقبلين، 3 مناقصات جديدة، فى مدينتى الشيخ زايد وبنى سويف الجديدة.

وقال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه سيتم طرح عملية استكمال، شبكة كهرباء واتصالات الحى الثالث عشر بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأشار المهندس نور الدين إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، إلى أنه سيتم طرح مناقصتين بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لتنفيذ أعمال مبنى ملعب خماسى بمنطقة ابنى بيتك (2)، بجانب تنفيذ أعمال حضانة بالحى الأول.