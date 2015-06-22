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بالصور .. حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 16 كيلو حشيش بالبحر الأحمر

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احبطت قوات مخابرات حرس الحدود بالغردقة،  محاولة تهريب مجهولين نحو 16 كيلو حشيش كانت مخباة داخل مناطق الشعاب المرجانية شمال الغردقة.

تم انتشال المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة،  وتبين من تحقيقات المستشار طه الجوهري مدير نيابة الغردقة ان مخابرات حرس الحدود عثرت علي كمية كبيرة من مخدر الحشيش تصل نحو 80 فرش حشيش ماركة  كواليتي بي ام دبليو وتم انتشال المضبوطات من مياه البحر وقررت النيابة التحفظ علي المضبوطات وارسال عينة للمعمل الكيماوي لفحص المضبوطات وبيان نوعه.

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