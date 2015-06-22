أخبار عاجلة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا" -
الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي -
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار -
8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

وشك مجهد فى رمضان؟!.. نصائح لحل المشكلة أهمها ماتقعدش قدام التلفزيون كتير

Google+ Print
وشك مجهد فى رمضان؟!.. نصائح لحل المشكلة أهمها ماتقعدش قدام التلفزيون كتير وشك مجهد فى رمضان؟!.. نصائح لحل المشكلة أهمها ماتقعدش قدام التلفزيون كتير
إجهاد الوجه أحد أهم مظاهر الصيام، والذى يظهر تدريجيًا لدى البعض نتيجة للكثير من العوامل، منها السهر والأرق والنوم لساعات قليلة إضافة لسوء التغذية نتيجة تناول أطعمة ومشروبات غير مغذية للبشرة ولا تساعد على نضارتها.

الدكتور سعد خالد، أخصائى التناسلية والأمراض الجلدية، أكد أن إجهاد البشرة فى رمضان ناتج للعديد من الأسباب، وليس الصيام سببًا منها، بل إن العادات اليومية الغذائية والبدنية تؤثر بشدة على حالة البشرة، كذلك بعض العادات السيئة أثناء رمضان سبب فى هذا الإجهاد الظاهر على الوجه، ولذا قدم سعد مجموعة من النصائح السريعة للتمتع بوجه غير مجهد:

-التوقف عن مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة
>-التوقف عن عادة السهر فى رمضان، والتنعم بقسط وافر من الراحة والنوم
>-زيادة كم المياه التييجب تناولها فى الفترة ما بين الإفطار والسحور
>-تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات الطازجة
>-تجنب الطعام الدسم، والملئ بالدهون
>-تجنب المشروبات الجاهزة المليئة بمكسبات الطعم والرائحة
>-تجنب الجلوس علي الكومبيوتر والموبيل والنظر في شاشاتهما لساعات طويلة
>-دهان الوجه بمرطبات للبشرة طوال الليل لتظهر البشرة نضرة في الصباح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365