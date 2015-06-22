وشك مجهد فى رمضان؟!.. نصائح لحل المشكلة أهمها ماتقعدش قدام التلفزيون كتير

إجهاد الوجه أحد أهم مظاهر الصيام، والذى يظهر تدريجيًا لدى البعض نتيجة للكثير من العوامل، منها السهر والأرق والنوم لساعات قليلة إضافة لسوء التغذية نتيجة تناول أطعمة ومشروبات غير مغذية للبشرة ولا تساعد على نضارتها.

الدكتور سعد خالد، أخصائى التناسلية والأمراض الجلدية، أكد أن إجهاد البشرة فى رمضان ناتج للعديد من الأسباب، وليس الصيام سببًا منها، بل إن العادات اليومية الغذائية والبدنية تؤثر بشدة على حالة البشرة، كذلك بعض العادات السيئة أثناء رمضان سبب فى هذا الإجهاد الظاهر على الوجه، ولذا قدم سعد مجموعة من النصائح السريعة للتمتع بوجه غير مجهد:

-التوقف عن مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة

>-التوقف عن عادة السهر فى رمضان، والتنعم بقسط وافر من الراحة والنوم

>-زيادة كم المياه التييجب تناولها فى الفترة ما بين الإفطار والسحور

>-تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات الطازجة

>-تجنب الطعام الدسم، والملئ بالدهون

>-تجنب المشروبات الجاهزة المليئة بمكسبات الطعم والرائحة

>-تجنب الجلوس علي الكومبيوتر والموبيل والنظر في شاشاتهما لساعات طويلة

>-دهان الوجه بمرطبات للبشرة طوال الليل لتظهر البشرة نضرة في الصباح