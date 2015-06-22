بشرط موافقة الطبيب..5فوائد لصيام مرضى القلب أهمها تقليل الإصابة بالجلطات

ينقسم مرضى القلب إلى نوعين من حيث السماح لهم بأداء فريضة الصيام أو لا، فالبعض لا يسمح لهم بالصيام نظرًا لحالتهم الصحية والبعض الآخر يسمح لهم نظرًا لاستقرار حالتهم الصحية مما يساهم فى حصول مريض القلب على بعض الفوائد الصحية.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد فاروق، مدير وحدة رعاية مرضى القلب والسكر بالمعهد القومى للسكر والغدد الصماء، إن هناك بعض المرضى الذين يعانون من قصور بالقلب وحالتهم الصحية مستقرة ويسمح لهم الطبيب المتابع بأداء فريضة الصيام وفقا لأستقرار الحالة الصحية.

ويتابع د. أحمد قائلا: هناك بعض الفوائد الصحية عديدة تعود على المرضى القلب نتيجة الصيام بشرط فى حالة أن تكون الحالة الصحية مستقرة كالآتى:

>1) يؤدى إلى انخفاض نسبة الدهون فى الدم وخاصة الكوليسترول العامل الأساسى الأول والمسبب لجلطات القلب والمخ.

>2) فرصة لامتناع مرضى القلب عن التدخين طيلة ساعات الصيام مما يقلل الأصابة بالعدبد من أنواع السرطان بشرط عدم العودة مرة أخرى للتدخين عقب الإفطار.

>3) يقلل من المشاحنات والانفعالات النفسية الخطيرة وهى أحد عوامل المسببة للاصابة بالجلطات نظرا لأن الصيام يدعو للتسامح وتجنب المشاحنات.

>4) يساعد على تقليل نسبة الأملاح بالجسم مما يساهم فى انخفاض ضغط الدم.

>5) يساعد مرضى السكرى على تنظيم مستوى السكر بالدم وكذلك مرضى تجنب السمنة أحد العوامل الأساسية للإصابة بأمراض القلب وامراض الجهاز الحركي مثل خشونة الركبتين والتهاب الفقرات القطنية.