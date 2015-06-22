الأطفال ذوو الذاكرة القوية الأكثر قدرة على الكذب

توصلت دراسة طبية إلى أن الأطفال الذين يتمتعون بذاكرة قوية ويحتفظون بذكرياتهم، هم الأكثر قدرة على الكذب والتستر عليه، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد.

كانت الأبحاث قد أجريت على ستة أطفال تصل أعمارهم إلى السابعة، خضعوا لعدة اختبارات وأعطيت لهم فرص الغش حال تمكنهم من ذلك.

وقد تم تثبيت كاميرا خفية لمراقبة عمليات الغش وتحليلها، حيث لوحظ عقب تحليل الاختبارات أن الأطفال الذين تمتعوا بذاكرة قوية حول ما قاموا به فى الاختبارات كانوا الأنجح والأكثر قدرة على الكذب بخصوص قيامهم بالغش أثناء الاختبار.