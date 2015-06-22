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للنساء.. مضاد الاكتئاب يخلصك من البرود الجنسى

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للنساء.. مضاد الاكتئاب يخلصك من البرود الجنسى للنساء.. مضاد الاكتئاب يخلصك من البرود الجنسى
الفياجرا من أقوى وأشهر علاجات الضعف الجنسى لدى الرجال، وقد اكتشفت أهمية هذا العلاج فى القضاء على مشاكل الضعف الجنسى عن طريق الصدفة، ففى الأصل الفياجرا كان دواءً مبتكرًا لأمراض القلب والشرايين إلى أن لاحظ مستخدموه تحسنًا فعالاً فى أدائهم الجنسى، كزيادة الانتصاب، وعلاج .

وبنفس الطريقة السابقة أكد بحث علمى أجرى فى السنوات السابقة، اكتشاف دواء لعلاج البرود الجنسى، أو قلة الدافع الجنسى لدى النساء، ويعرف بـ(فليبانسيرين). وهو ما كان فى الأصل علاجا لحالات الاكتئاب.

ويوضح الدكتور عطية أبو النجا، استشارى أمراض النساء والولادة، أهم العلاجات التى تساعد على علاج مشاكل الرغبة الجنسية لدى النساء، موضحًا أنه مؤخرًا بدأ استخدام الفياجرا فى علاج حالات البرود الجنسى للنساء، نظرا لقدرته على زيادة تدفق الدم فى الأعضاء التناسلية لدى المرأة، وهو ما يحسن كثيرا من إحساسها بالعملية الجنسية، ويساهم فى زيادة رغبتها فى الممارسة الجنسية.

ويوضح أبو النجا أن مؤخرا بدأ الاستعانة بمضاد الاكتئاب (فليبانسيرين)، فى علاج حالات البرود الجنسى لدى النساء، وتأخر وصولهن للنشوة الجنسية أو قلة رغبتهن فى العلاقة وبالفعل أثبت هذا الدواء نجاحا وفاعلية فى علاج تلك المشاكل.
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