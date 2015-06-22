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المعارضة السورية: مقتل وإصابة العشرات فى اشتباكات بريف القنيطرة

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المعارضة السورية: مقتل وإصابة العشرات فى اشتباكات بريف القنيطرة المعارضة السورية: مقتل وإصابة العشرات فى اشتباكات بريف القنيطرة

دمشق / أ ش أ/

ذكرت قناة (سكاى نيوز) اليوم الاثنين - نقلا عن مصادر للمعارضة السورية - أن العشرات من عناصر القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها سقطوا بين قتيل وجريح خلال اشتباكات مع مسلحى المعارضة بريف القنيطرة جنوبى البلاد.
>وقالت "إن مسلحى المعارضة تمكنوا من صد هجوم لحشود من القوات الحكومية فى قرية حضر، حيث كانوا يحاولون التقدم باتجاه منطقة التلول الحمر التى يسيطر عليها مسلحى المعارضة فى ريف القنيطرة".
>فى غضون ذلك - حسب القناة - ، أفادت مصادر إعلامية رسمية سورية أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على تلة وقرية سكاكة بريف السويداء، وتم رفع العلم السورى عقب استعادة السيطرة على التلة الاستراتيجية.
>وقالت "سكاى نيوز " أن 8 أشخاص لقوا حتفهم جراء إلقاء الطيران المروحى ألغاما بحرية على حى القصلية فى حلب القديمة.
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