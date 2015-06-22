مصرع 3 يمنيين بصاعقة رعدية غرب اليمن

لقى ثلاثة مواطنين يمنيين حتفهم بصاعقة رعدية بمديرية الجعفرية محافظة ريمة غربى اليمن. وأوضح مركز الإعلام الأمنى التابع لوزارة الداخلية أن صاعقة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة هطلت على عدد من قرى مديرية الجعفرية أودت بحياة شاب وامرأتين.

ومحافظة ريمة من المحافظات التى تم استحداثها عام 2004 وتقع على بعد 200 كيلومتر من العاصمة صنعاء وتتميز بطبيعة وعرة وجبال شاهقة.

من ناحية أخرى أعلنت مصادر بالمقاومة الشعبية فى محافظة البيضاء وسط اليمن، المؤيدة للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، مقتل أكثر من 20 من ميليشيات الحوثيين إثر معارك جرت بين الجانبين فى منطقة قيفة رداع قتل فيها اثنان من المقاومة.

ونقل موقع يمن برس الإخبارى عن المصادر إن المعارك استمرت حتى مساء أمس وتمكنت المقاومة من السيطرة على مبنى مديرية القريشية وجبل جميدة وهما من أهم المواقع التى يتمركز فيها الحوثيون فى قيفة رداع.

كما تصدت المقاومة مساء أمس لتعزيزات تابعة للحوثيين ودمرت لهم طقمين عسكريين وقتل من بداخلهما.

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