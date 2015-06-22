أخبار عاجلة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا" -
الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي -
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار -
8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصرع 3 يمنيين بصاعقة رعدية غرب اليمن

Google+ Print
مصرع 3 يمنيين بصاعقة رعدية غرب اليمن مصرع 3 يمنيين بصاعقة رعدية غرب اليمن
لقى ثلاثة مواطنين يمنيين حتفهم بصاعقة رعدية بمديرية الجعفرية محافظة ريمة غربى اليمن. وأوضح مركز الإعلام الأمنى التابع لوزارة الداخلية أن صاعقة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة هطلت على عدد من قرى مديرية الجعفرية أودت بحياة شاب وامرأتين.

ومحافظة ريمة من المحافظات التى تم استحداثها عام 2004 وتقع على بعد 200 كيلومتر من العاصمة صنعاء وتتميز بطبيعة وعرة وجبال شاهقة.

من ناحية أخرى أعلنت مصادر بالمقاومة الشعبية فى محافظة البيضاء وسط اليمن، المؤيدة للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، مقتل أكثر من 20 من ميليشيات الحوثيين إثر معارك جرت بين الجانبين فى منطقة قيفة رداع قتل فيها اثنان من المقاومة.

ونقل موقع يمن برس الإخبارى عن المصادر إن المعارك استمرت حتى مساء أمس وتمكنت المقاومة من السيطرة على مبنى مديرية القريشية وجبل جميدة وهما من أهم المواقع التى يتمركز فيها الحوثيون فى قيفة رداع.

كما تصدت المقاومة مساء أمس لتعزيزات تابعة للحوثيين ودمرت لهم طقمين عسكريين وقتل من بداخلهما.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365