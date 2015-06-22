محلب يبحث الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الاستثمار فى صعيد مصر

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الاثنين لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر للاستثمار فى صعيد مصر ، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والقوى العاملة، والاستثمار، والداخلية.

وخلال الاجتماع، قدم أشرف سالمان، وزير الاستثمار عرضاً عن الخطوات التى اتخذتها الوزارة لتنظيم المؤتمر خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم اختيار مدينة الغردقة لاستضافة هذا المؤتمر الهام، نظراً لعدة اعتبارات، أهمها وجود أماكن مجهزة لإقامة مثل هذا الحدث الكبير، حيث توجد قاعة كبرى تسع لنحو 2000 مشارك، بأحد الفنادق، إضافة إلى 3 فنادق كبرى مجاورة، لاستضافة الحضور، مشدداً على أننا نسعى لأن يكون تنظيم هذا المؤتمر فى نفس مستوى التنظيم والترتيبات الخاصة بمؤتمر شرم الشيخ الذى عقد فى مارس الماضى.

وأوضح وزير الاستثمار أنه تم دعوة محافظى الصعيد والبحر الأحمر (10محافظات) لزيارة المكان المخصص لعقد المؤتمر، ومناقشة الاستعدادات الخاصة بالتنظيم، وكذا استعراض فرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة، لطرحها خلال انعقاد المؤتمر الذى سيكون خلال الفترة من (11- 12) سبتمبر القادم.

وأعلن الوزير أنه جار دراسة الإعلان عن عدة مناطق حرة جديدة فى صعيد مصر خلال المؤتمر، لتسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التى تساعد فى توفير فرص عمل للشباب، وخلق تنمية اقتصادية واجتماعية لهذه المناطق.

وفى نهاية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الإسراع فى تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية تضم وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الوزراء والمسئولين المعنيين، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار فى صعيد مصر، لما له من أهمية بالغة، ودور فى عمليات التنمية الحقيقية بهذه المناطق، واستغلال الموارد والفرص المتاحة فى هذه المناطق لجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

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