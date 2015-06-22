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اليوم .. النطق بالحكم على احمد نظيف في قضية «الكسب غير المشروع»

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اليوم .. النطق بالحكم على احمد نظيف في قضية «الكسب غير المشروع» اليوم .. النطق بالحكم على احمد نظيف في قضية «الكسب غير المشروع»

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، حكمها اليوم في قضية اتهام الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالكسب غير المشروع.

كانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن “نظيف” في الحكم الصادر ضده بمعاقبته، بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 ملايين جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.

وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثل في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ35 مليون جنيه.

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