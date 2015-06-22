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جامعة السادات تعلن عن مبادرة لعلاج مرضى فيروس سى لغير القادرين

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جامعة السادات تعلن عن مبادرة لعلاج مرضى فيروس سى لغير القادرين جامعة السادات تعلن عن مبادرة لعلاج مرضى فيروس سى لغير القادرين
أعلن معهد بحوث الهندسة الوراثية بجامعة مدينة السادات بالتعاون مع بنك الشفاء المصرى عن مبادرة لعلاج مرضى فيروس سى لغير القادرين طوال أيام شهر رمضان الكريم.

ويبدأ الكشف على المرضى يوميا بدءا من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرا طوال أيام الأسبوع عدا يومى الخميس والجمعة، وتقدم الخدمة بقيمة رمزية "ثلاثين جنيها".
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