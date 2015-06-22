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الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وتحسن الأحوال حتى نهاية الأسبوع

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الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وتحسن الأحوال حتى نهاية الأسبوع الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وتحسن الأحوال حتى نهاية الأسبوع
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً على جميع الأنحاء.

ويستمر الاعتدال والتحسن فى الأحوال الجوية حتى نهاية هذا الأسبوع، ومن المنتظر أن يسود طقس صيفى على المدن الساحلية معتدل الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود جو لطيف ليلاً على جميع الأنحاء، ومن المنتظر أن يستمر هذا الطقس حتى نهاية هذا الأسبوع.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة من 32 إلى 33 درجة مئوية، وبالسواحل الشمالية من 28 إلى 29 درجة مئوية، وتتراوح درجات الحرارة بشمال الصعيد ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية، وفى جنوب الصعيد تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 إلى 41 درجة مئوية.
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