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طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين فى حجة

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طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين فى حجة طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين فى حجة

صنعاء /أ ش أ/


> قصفت طائرات دول التحالف العربى فجر اليوم الاثنين عدة مواقع لجماعة الحوثيين فى مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربى اليمن.
>واستهدفت الطائرات منزل مشرف الحوثيين فى المديرية ومبنى إدارة الأمن العام ولم يعرف بعد حجم الخسائر بسبب تطويق الحوثيين للأماكن المستهدفة.
>يذكر أن معظم سكان عبس نزحوا من المديرية بسبب القصف المتكرر على المديرية.
>ومن ناحية أخرى، ذكر موقع / يمن برس / الإخبارى أن عناصر المقاومة الشعبية فى منطقة الدليل بمحافظة إب وسط اليمن نصبوا كمينا لقيادى من الحوثيين يدعى عارف السكران مما أدى إلى مقتله .. ويعد السكران الذى كان من سلفى المحافظة ثم أصبح من قيادات الحوثيين من القيادات التى سهلت دخولهم للمحافظة.
>وتشهد محافظة إب نشاطا للمقاومة الشعبية ضد المليشيات الحوثية والقوات الموالية لها ونفذت عدة عمليات ضدهم.
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