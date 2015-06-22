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مصدر عسكرى إسرائيلى : لن يسمح للقافلة البحرية بالوصول إلى غزة من اليونان

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مصدر عسكرى إسرائيلى : لن يسمح للقافلة البحرية بالوصول إلى غزة من اليونان مصدر عسكرى إسرائيلى : لن يسمح للقافلة البحرية بالوصول إلى غزة من اليونان

غزة /أ ش أ/


>أكد مصدر عسكرى إسرائيلى أنه لن يتم السماح للقافلة البحرية المنوى انطلاقها من اليونان بالوصول إلى قطاع غزة.
>ونقل راديو (صوت إسرائيل) اليوم الاثنين عن المصدر قوله إن التعليمات قد صدرت إلى الجهات المعنية بالاستعداد لوقف القافلة وعدم تمكينها من دخول المياه الإقليمية الإسرائيلية، مضيفا أن الجيش الإسرائيلى يتابع استخباريا التطورات على الساحة البحرية أولا بأول.
>وفى السياق ذاته، استنكرت محافل حزبية من اليمين واليسار الإسرائيلى إعلان النائب باسل غطاس عن القائمة المشتركة نيته الانضمام إلى القافلة البحرية.
>يذكر أن النائب العربى بالكنيست باسل غطاس كان قد أعلن أمس ـ فى رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعالون ـ نيته الانضمام إلى القافلة البحرية، داعيا نتنياهو إلى توجيه قوات الأمن بعدم اعتراضها.
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